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Поезд Киев-Каменец-Подольский из-за проседания почвы сменит конечную станцию: новый график

Фото: поезд Киев-Каменец-Подольский из-за проседания почвы сменит конечную станцию (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Поезд №139/140 Киев-Каменец-Подольский из-за проседания земляного полотна между станциями Негин – Гуменцы будет следовать только до Негина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"В связи с деформацией земляного полотна на перегоне Негин – Гуменцы в Хмельницкой области временно закрыто движение для поезда №139/140 Киев – Каменец-Подольский (вместе с прицепными вагонами из Ужгорода)", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Отмечается, что конечной станцией для этого рейса вынужденно станет Негин, в который поезд должен прибыть в 8:12.

"О ходе ремонтных работ мы будем извещать дополнительно, приносим извинения за изменения в маршруте из-за форсмажорных обстоятельств", - отметили в "Укрзализныце".

 

 

 

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УкрзализныцяПоездаКаменец-Подольский