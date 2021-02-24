Пойдут ли школы Киева на дистанционное обучение: названо условие

Сейчас в Киеве нет оснований для перехода школ на онлайн-обучение, но такой вариант возможен из-за вероятного увеличения заболевания в коллективах гриппом.

Об этом эфире телеканала "Украина 24" сказал начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан.

"Сегодня у нас нет оснований для онлайн-обучения, но, я еще раз повторяю, сейчас циркулирует грипп и острые респираторные вирусные инфекции. Прежде всего, могут пойти дети на онлайн-обучение из-за увеличения заболеваемости в организованных коллективах именно гриппом", - сказал Рубан.

Он заверил, что в школах ежедневно мониторится информация, и если в какой-то группе или коллективе показатель заболеваемости гриппом будет более 20 процентов, то данная группа уйдет на самоизоляцию или карантин.

По его словам, решение по онлайн-обучению может принять руководство учебного заведения.