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Чи підуть школи Києва на дистанційне навчання: названо умову

Автор: РБК-Україна

Наразі у Києві немає підстав для переходу шкіл на онлайн-навчання, але такий варіант можливий через ймовірне збільшення захворювання в колективах на грип.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан.

"Сьогодні у нас немає підстав для онлайн-навчання, але, я ще раз повторюю, зараз циркулює грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Перш за все, можуть піти діти на онлайн-навчання через збільшення захворюваності в організованих колективах саме грипом", - сказав Рубан.

Він запевнив, що в школах щодня моніториться інформація, і якщо в якійсь групі або колективі показник захворюваності грипом буде понад 20 відсотків, то дана група піде на самоізоляцію або на карантин.

За його словами, рішення щодо онлайн-навчання може ухвалити керівництво навчального закладу.

Зазначимо, з 24 лютого на всій Україні встановлюється "жовта зона" адаптивного карантину, яка передбачає заборону:

- відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом з COVID-19 знаходиться понад 50% учнів і учнів;

- проводити в школах вистави, свята, концерти за участю більш ніж одного класу та в присутності глядачів;

- проводити культурні, спортивні, наукові, освітні та інші заходи за участю більше однієї особи на 4 квадратних метри площі приміщення або на відкритому повітрі. Також в силі заборона для залів з понад 50% заповнених місць.

Якщо в регіоні встановлюється "червона зона", то забороняється відвідування шкіл для всіх, крім учнів 1-4 класів.

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Новини України школа
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