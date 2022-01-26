Пойдут ли школы Киева на дистанционку: решение примут в ближайшее время

Решение о переходе киевских школ на дистанционное обучение будет принято в ближайшее время. Соответствующее решение примет городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Об этом сказал в комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"В ближайшее время состоится заседание городского штаба, на котором поднимут вопрос о переводе на дистанционную работу учащихся средних и младших классов", - сообщил он.

На вопрос о том, когда Киев может перейти в "красную" зону, он ответил: "Я не могу точно сказать или даже предположить".

"Здесь все будет зависеть от противоэпидемических мер, которые будут введены. Если будут внедрены правильно и эффективно, это случится позже, если же нет - это будет раньше", - добавил он.