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Пойдут ли школы Киева на дистанционку: решение примут в ближайшее время

Автор: Анастасия Рокитна

Решение о переходе киевских школ на дистанционное обучение будет принято в ближайшее время. Соответствующее решение примет городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Об этом сказал в комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"В ближайшее время состоится заседание городского штаба, на котором поднимут вопрос о переводе на дистанционную работу учащихся средних и младших классов", - сообщил он.

На вопрос о том, когда Киев может перейти в "красную" зону, он ответил: "Я не могу точно сказать или даже предположить".

"Здесь все будет зависеть от противоэпидемических мер, которые будут введены. Если будут внедрены правильно и эффективно, это случится позже, если же нет - это будет раньше", - добавил он.

Напомним, Министерство образования и науки рекомендует ввести для учащихся 5-11 классов дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса.

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Киевшкола