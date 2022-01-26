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Чи підуть школи Києва на дистанційку: рішення ухвалять найближчим часом

Автор: Анастасія Рокитна

Рішення про перехід київських шкіл на дистанційне навчання буде прийнято найближчим часом. Відповідне рішення прийме міський штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Про це сказав в коментарі РБК-Україна голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Найближчим часом відбудеться засідання міського штабу, на якому порушать питання про переведення на дистанційну роботу учнів середніх та молодших класів", - повідомив він.

На запитання про те, коли Київ може перейти в "червону" зону, він відповів: "Я не можу точно сказати чи навіть припустити".

"Тут все залежатиме від протиепідемічних заходів, які будуть запроваджені. Якщо будуть впроваджені правильно та ефективно, це станеться пізніше, якщо ж ні - це буде раніше", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки рекомендує запровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через спалах коронавірусу.

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Київшкола