Пойдешь против украинцев - проиграешь. Зеленский напомнил России уроки истории

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил России уроки истории. Глава государства подчеркнул, что если пойти против украинцев, то обязательно проиграешь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить рейх - проиграешь. Если собираешься уничтожить соседей - проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю - ты проигрываешь. И если ты пошел против украинцев - проиграешь", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский передал США План действий по усилению санкций против России. Документ разработала международная экспертная группа Ермака-Макфола.

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