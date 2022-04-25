ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Підеш проти українців - програєш. Зеленський нагадав Росії уроки історії

Новость на русском →
Київ, Понеділок 25 квітня 2022 23:15
Підеш проти українців - програєш. Зеленський нагадав Росії уроки історії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський нагадав Росії уроки історії. Глава держави підкреслив, що якщо піти проти українців, то обов'язково програєш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати рейх - програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів - програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію - ти програєш. І якщо ти пішов проти українців - програєш", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський передав США План дій щодо посилення санкцій проти Росії. Документ розробила міжнародна експертна група Єрмака-Макфола.

Війна Росії проти України йде 61-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні Вторгнення Росії до України
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде