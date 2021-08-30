Под охраной СБУ. Что известно о деле беглого судьи Чауса месяц спустя

Подозрение в получении взятки судье Чаусу было вручено пять лет тому назад - в августе 2016 года. НАБУ тогда заявило, что "служитель Фемиды" требовал и получил взятку в размере 150 тысяч долларов за вынесение необходимого решения в уголовном деле.

По действующему на тот момент законодательству задержать подозреваемого правоохранители не имели права. Для этого необходимо было получить согласие Верховной рады. Такое разрешение парламент дал только 6 сентября 2016 года, за три недели до этого Чаус уже покинул территорию Украины и был объявлен в розыск.

Через некоторое время стало известно, что он находится в Молдове и пытается получить политическое убежище в этой стране. Эти попытки не увенчались успехом, и уже в 2021 году экс-судью могла ожидать экстрадиция в Украину.

Тем не менее в апреле текущего года группа неизвестных похитила экс-судью в центре Кишинева. По данным СМИ, Чауса вывезли на территорию Украины, а к самому факту похищения могут быть причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны.

Фото: Николай Чаус (УНИАН)

Более четырех месяцев о местонахождении Чауса не было известно. Пока днем 30 июля не появилась информация, что бывший "служитель Фемиды" нашелся в селе Мазуровка Винницкой области. Этот населенный пункт расположен недалеко от границы с Молдовой. Голодный и полуголый - в одних шортах - Николай Чаус пришел в сельсовет и попросил помощи.

Местная полиция выяснила, что указанный гражданин до сих пор находится в розыске Национального антикоррупционного бюро. Но, получив эту информацию, детективы НАБУ так и не смогли задержать своего "подопечного". Их опередил спецназ Службы безопасности Украины.

Спецслужба доставила экс-судью в Киев, проигнорировав требования Антикоррупционного бюро передать им подозреваемого. НАБУ обнародовало видео погони за автомобилями СБУ по улицам Киева. По мнению антикоррупционеров, сотрудники спецслужбы действовал незаконно и с превышением полномочий.

Позже Служба безопасности выступила с заявлением, отметив, что не похищала Чауса, а предоставила ему защиту как потерпевшему в уголовном деле.

Тем не менее 3 августа детективы НАБУ получили доступ к экс-судье, обнаружив его ведомственной больнице "Феофания" в Киеве. Чаусу вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Но Высший антикоррупционный суд 4 августа отказался поместить подозреваемого в СИЗО и отправил его под круглосуточный домашний арест. Экс-судья также обязан носить электронный браслет слежения. Эти ограничения действуют до 15 октября.

За месяц ситуация касательно обстоятельств как первого, так и второго похищения Чауса не прояснилась. Правоохранительные органы не предоставляют официальную информацию по данному делу, а заседания судов проходят в закрытом режиме.

Фото: закрытое судебное заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения бывшему судье Николаю Чаусу (Виталий Носач РБК-Украина)

В то же время, опубликованные судебные решения дают обрывочную информацию об обстоятельствах этих преступлений.

Как следует из определения ВАКС от 4 августа, Николай Чаус считает себя потерпевшим в уголовном деле о похищении с целью убийства. По его словам, убийство не удалось реализовать только потому, что он "сбежал от преступников и пешком прошел 50 км", чтобы обратиться в СБУ.

В определении Апелляционной палаты ВАКС от 16 августа, опубликованном в Едином реестре судебных решений, раскрывается позиция подозреваемого относительно того, кто его заставил выехать из Украины в Молдову в 2016 году.

"На начальном этапе расследования он (Чаус, - ред.) согласился на предложение своих защитников поехать в другое место, но он не собирался покидать Украину, эти вещи произошли помимо его воли", - сказано в судебном решении.

На тот момент адвокатом Чауса был Ким Веремийчук, сейчас его защищает Ростислав Кравец. В комментарии РБК-Украина он отметил, что у защиты есть "понимание", кто похищал Чауса и как он оказался на свободе.

"Понимание есть, но, к сожалению, я не могу раскрывать эту информацию для, того чтобы не навредить следствию", - сообщил юрист.

Он также подчеркнул, что сотрудники СБУ продолжают охранять Чауса, так как существует "угроза его безопасности". Вину своего клиента в получении взятки адвокат отрицает и называет эту ситуацию провокацией со стороны НАБУ.

Расследование указанного дела Антикоррупционное бюро завершило 6 августа. Расследование уголовных производств о вывозе Чауса в Молдову и о ввозе его обратно еще продолжается. Первое расследует НАБУ, второе - СБУ.

После ознакомления стороны защиты с материалами дела оно будет передано в суд. Николаю Чаусу грозит до 12 лет тюрьмы.