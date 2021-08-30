Під охороною СБУ. Що відомо про справу судді-втікача Чауса через місяць

Вдень 30 липня розшукуваний екс-суддя Микола Чаус був виявлений в одному з сіл Вінницької області. Більше п'яти років тому, після пред'явлення підозр у хабарництві, він загадковим чином покинув Україну і опинився в Молдові. Навесні цього року невідомі викрали його з Молдови і повернули на батьківщину.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про справу Чауса через місяць після його появи.
Підозру в отриманні хабара судді Чаусу було вручено п'ять років тому - в серпні 2016 року. НАБУ тоді заявило, що "служитель Феміди" вимагав і отримав хабар у розмірі 150 тисяч доларів за винесення необхідного рішення у кримінальній справі.
За чинним на той момент законодавством затримати підозрюваного правоохоронці не мали права. Для цього необхідно було отримати згоду Верховної Ради. Такий дозвіл парламент дав тільки 6 вересня 2016 року, за три тижні до цього Чаус вже покинув територію України і був оголошений в розшук.
Через деякий час стало відомо, що він знаходиться в Молдові і намагається отримати політичний притулок в цій країні. Ці спроби не увінчалися успіхом, і вже в 2021 році екс-суддю могла очікувати екстрадиція в Україну.
Проте в квітні поточного року група невідомих викрала екс-суддю в центрі Кишинева. За даними ЗМІ, Чауса вивезли на територію України, а до самого факту викрадення можуть бути причетні співробітники Головного управління розвідки Міноборони.
Більше чотирьох місяців про місцезнаходження Чауса не було відомо. Поки вдень 30 липня не з'явилася інформація, що колишній "служитель Феміди" знайшовся в селі Мазурівка Вінницької області. Цей населений пункт розташований недалеко від кордону з Молдовою. Голодний і напівголий - в одних шортах - Микола Чаус прийшов в сільраду і попросив допомоги.
Місцева поліція з'ясувала, що вказаний громадянин досі перебуває в розшуку Національного антикорупційного бюро. Але, отримавши цю інформацію, детективи НАБУ так і не змогли затримати свого "підопічного". Їх випередив спецназ Служби безпеки України.
Спецслужба доставила екс-суддю до Києва, проігнорувавши вимоги Антикорупційного бюро передати їм підозрюваного. НАБУ оприлюднило відео погоні за автомобілями СБУ вулицями Києва. На думку антикорупціонерів, співробітники спецслужби діяли незаконно і з перевищенням повноважень.
Пізніше Служба безпеки виступила із заявою, зазначивши, що не викрадала Чауса, а надала йому захист як потерпілому у кримінальній справі.
Проте 3 серпня детективи НАБУ отримали доступ до екс-судді, виявивши його в відомчій лікарні "Феофанія" в Києві. Чаусу вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Але Вищий антикорупційний суд 4 серпня відмовився помістити підозрюваного в СІЗО і відправив його під цілодобовий домашній арешт. Екс-суддя також зобов'язаний носити електронний браслет стеження. Ці обмеження діють до 15 жовтня.
За місяць ситуація щодо обставин як першого, так і другого викрадення Чауса не прояснилася. Правоохоронні органи не надають офіційну інформацію по даній справі, а засідання судів проходять в закритому режимі.
Фото: закрите судове засідання Вищого антикорупційного суду з обрання запобіжного заходу колишньому судді Миколі Чаусу (Віталій Носач РБК-Україна)
Водночас, опубліковані судові рішення дають обривочну інформацію про обставини цих злочинів.
Як випливає з ухвали ВАКС від 4 серпня, Микола Чаус вважає себе потерпілим у кримінальній справі про викрадення з метою вбивства. За його словами, вбивство не вдалося реалізувати тільки тому, що він "втік від злочинців і пішки пройшов 50 км", щоб звернутися в СБУ.
В ухвалі Апеляційної палати ВАКС від 16 серпня, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень, розкривається позиція підозрюваного щодо того, хто його змусив виїхати з України в Молдову в 2016 році.
"На початковому етапі розслідування він (Чаус, - ред.) погодився на пропозицію своїх захисників поїхати в інше місце, але він не збирався залишати Україну, ці речі відбулися крім його волі", - сказано в судовому рішенні.
На той момент адвокатом Чауса був Кім Веремійчук, зараз його захищає Ростислав Кравець. У коментарі РБК-Україна він зазначив, що у захисту є "розуміння", хто викрадав Чауса і як він опинився на волі.
"Розуміння є, але, на жаль, я не можу розкривати цю інформацію для того, щоб не нашкодити слідству", - повідомив юрист.
Він також підкреслив, що співробітники СБУ продовжують охороняти Чауса, так як існує "загроза його безпеці". Провину свого клієнта в отриманні хабара адвокат заперечує і називає цю ситуацію провокацією з боку НАБУ.
Розслідування зазначеної справи антикорупційне бюро завершило 6 серпня. Розслідування кримінальних проваджень про вивезення Чауса в Молдову і про ввезення його назад ще триває. Перше розслідує НАБУ, друге - СБУ.
Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи воно буде передано до суду. Миколі Чаусу загрожує до 12 років в'язниці.