Під охороною СБУ. Що відомо про справу судді-втікача Чауса через місяць

Підозру в отриманні хабара судді Чаусу було вручено п'ять років тому - в серпні 2016 року. НАБУ тоді заявило, що "служитель Феміди" вимагав і отримав хабар у розмірі 150 тисяч доларів за винесення необхідного рішення у кримінальній справі.

За чинним на той момент законодавством затримати підозрюваного правоохоронці не мали права. Для цього необхідно було отримати згоду Верховної Ради. Такий дозвіл парламент дав тільки 6 вересня 2016 року, за три тижні до цього Чаус вже покинув територію України і був оголошений в розшук.

Через деякий час стало відомо, що він знаходиться в Молдові і намагається отримати політичний притулок в цій країні. Ці спроби не увінчалися успіхом, і вже в 2021 році екс-суддю могла очікувати екстрадиція в Україну.

Проте в квітні поточного року група невідомих викрала екс-суддю в центрі Кишинева. За даними ЗМІ, Чауса вивезли на територію України, а до самого факту викрадення можуть бути причетні співробітники Головного управління розвідки Міноборони.

Фото: Микола Чаус (УНІАН)

Більше чотирьох місяців про місцезнаходження Чауса не було відомо. Поки вдень 30 липня не з'явилася інформація, що колишній "служитель Феміди" знайшовся в селі Мазурівка Вінницької області. Цей населений пункт розташований недалеко від кордону з Молдовою. Голодний і напівголий - в одних шортах - Микола Чаус прийшов в сільраду і попросив допомоги.

Місцева поліція з'ясувала, що вказаний громадянин досі перебуває в розшуку Національного антикорупційного бюро. Але, отримавши цю інформацію, детективи НАБУ так і не змогли затримати свого "підопічного". Їх випередив спецназ Служби безпеки України.

Спецслужба доставила екс-суддю до Києва, проігнорувавши вимоги Антикорупційного бюро передати їм підозрюваного. НАБУ оприлюднило відео погоні за автомобілями СБУ вулицями Києва. На думку антикорупціонерів, співробітники спецслужби діяли незаконно і з перевищенням повноважень.

Пізніше Служба безпеки виступила із заявою, зазначивши, що не викрадала Чауса, а надала йому захист як потерпілому у кримінальній справі.

Проте 3 серпня детективи НАБУ отримали доступ до екс-судді, виявивши його в відомчій лікарні "Феофанія" в Києві. Чаусу вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Але Вищий антикорупційний суд 4 серпня відмовився помістити підозрюваного в СІЗО і відправив його під цілодобовий домашній арешт. Екс-суддя також зобов'язаний носити електронний браслет стеження. Ці обмеження діють до 15 жовтня.

За місяць ситуація щодо обставин як першого, так і другого викрадення Чауса не прояснилася. Правоохоронні органи не надають офіційну інформацію по даній справі, а засідання судів проходять в закритому режимі.

Фото: закрите судове засідання Вищого антикорупційного суду з обрання запобіжного заходу колишньому судді Миколі Чаусу (Віталій Носач РБК-Україна)

Водночас, опубліковані судові рішення дають обривочну інформацію про обставини цих злочинів.

Як випливає з ухвали ВАКС від 4 серпня, Микола Чаус вважає себе потерпілим у кримінальній справі про викрадення з метою вбивства. За його словами, вбивство не вдалося реалізувати тільки тому, що він "втік від злочинців і пішки пройшов 50 км", щоб звернутися в СБУ.

В ухвалі Апеляційної палати ВАКС від 16 серпня, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень, розкривається позиція підозрюваного щодо того, хто його змусив виїхати з України в Молдову в 2016 році.

"На початковому етапі розслідування він (Чаус, - ред.) погодився на пропозицію своїх захисників поїхати в інше місце, але він не збирався залишати Україну, ці речі відбулися крім його волі", - сказано в судовому рішенні.

На той момент адвокатом Чауса був Кім Веремійчук, зараз його захищає Ростислав Кравець. У коментарі РБК-Україна він зазначив, що у захисту є "розуміння", хто викрадав Чауса і як він опинився на волі.

"Розуміння є, але, на жаль, я не можу розкривати цю інформацію для того, щоб не нашкодити слідству", - повідомив юрист.

Він також підкреслив, що співробітники СБУ продовжують охороняти Чауса, так як існує "загроза його безпеці". Провину свого клієнта в отриманні хабара адвокат заперечує і називає цю ситуацію провокацією з боку НАБУ.

Розслідування зазначеної справи антикорупційне бюро завершило 6 серпня. Розслідування кримінальних проваджень про вивезення Чауса в Молдову і про ввезення його назад ще триває. Перше розслідує НАБУ, друге - СБУ.

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи воно буде передано до суду. Миколі Чаусу загрожує до 12 років в'язниці.