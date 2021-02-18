Появился свежий рейтинг ФИФА: какое место занимает сборная Украины
ФИФА обнародовала свежий рейтинг национальных сборных, в котором Украина занимает 24-е место с показателем в 1521 баллов.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Отмечается, что в сравнении с предыдущим рейтингом Украина сохранила позицию. При этом в рейтинге УЕФА украинская сборная -16-я.
Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 14-е (0), Австрия - 23 (0), Северная Македония - 65-е (0).
Соперники Украины в отборочном турнире ЧМ-2022 имеют следующие позиции: Франция - вторую (0), Финляндия - 55-ю (-1), Босния и Герцеговина - 56-ю (-1), Казахстан - 122-ю (0).
Топ-10 рейтинга ФИФА по состоянию на 18.02.2021 выглядит следующим образом:
1. Бельгия - 1780
2. Франция - 1755
3. Бразилия - 1743
4. Англия - 1670
5. Португалия - 1662
6. Испания - 1645
7. Аргентина - 1642
8. Уругвай - 1639
9. Мексика - 1632
10. Италия - 1625
...
24. УКРАИНА - 1521
Как сообщало РБК-Украина, из-за пандемии COVID отменили розыгрыш футбольного турнира Юношеская лига УЕФА сезона 2020/2021. Несколько клубов ранее снялись с соревнований.
Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" пройдет со зрителями. Киевский клуб уже начал продажу билетов на игру, которая состоится в четверг, 18 февраля, на НСК "Олимпийский".