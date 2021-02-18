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Появился свежий рейтинг ФИФА: какое место занимает сборная Украины

Новина українською → Мир, Четверг 18 февраля 2021 13:10
Появился свежий рейтинг ФИФА: какое место занимает сборная Украины Фото: сборная Украины по футболу (УАФ)
Автор: РБК-Украина

ФИФА обнародовала свежий рейтинг национальных сборных, в котором Украина занимает 24-е место с показателем в 1521 баллов.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что в сравнении с предыдущим рейтингом Украина сохранила позицию. При этом в рейтинге УЕФА украинская сборная -16-я.

Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 14-е (0), Австрия - 23 (0), Северная Македония - 65-е (0).

Соперники Украины в отборочном турнире ЧМ-2022 имеют следующие позиции: Франция - вторую (0), Финляндия - 55-ю (-1), Босния и Герцеговина - 56-ю (-1), Казахстан - 122-ю (0).

Топ-10 рейтинга ФИФА по состоянию на 18.02.2021 выглядит следующим образом:

1. Бельгия - 1780

2. Франция - 1755

3. Бразилия - 1743

4. Англия - 1670

5. Португалия - 1662

6. Испания - 1645

7. Аргентина - 1642

8. Уругвай - 1639

9. Мексика - 1632

10. Италия - 1625

...

24. УКРАИНА - 1521

Как сообщало РБК-Украина, из-за пандемии COVID отменили розыгрыш футбольного турнира Юношеская лига УЕФА сезона 2020/2021. Несколько клубов ранее снялись с соревнований.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" пройдет со зрителями. Киевский клуб уже начал продажу билетов на игру, которая состоится в четверг, 18 февраля, на НСК "Олимпийский".

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