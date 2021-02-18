З'явився свіжий рейтинг ФІФА: яке місце посідає збірна України
ФІФА оприлюднила свіжий рейтинг національних збірних, в якому Україна посідає 24-е місце з показником у 1521 балів.
Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.
Зазначається, що у порівнянні з попереднім рейтингом Україна зберегла позицію. При цьому в рейтингу УЄФА українська збірна -16-а.
Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають такі місця: Нідерланди - 14-е (0), Австрія - 23-є (0), Північна Македонія - 65-е (0).
Суперники України у відбірному турнірі ЧС-2022 мають наступні позиції: Франція - другу (0), Фінляндія - 55-у (-1), Боснія і Герцеговина - 56-у (-1), Казахстан - 122-у (0).
Топ-10 рейтингу ФІФА станом на 18.02.2021 виглядає наступним чином:
1. Бельгія - 1780
2. Франція - 1755
3. Бразилія - 1743
4. Англія - 1670
5. Португалія - 1662
6. Іспанія - 1645
7. Аргентина - 1642
8. Уругвай - 1639
9. Мексика - 1632
10. Італія - 1625
…
24. УКРАЇНА - 1521
Як повідомляло РБК Україна, через пандемію COVID скасували розіграш футбольного турніру Юнацька ліга УЄФА сезону 2020/2021. Кілька клубів раніше знялися зі змагань.
Нагадаємо, матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" - "Брюгге" пройде з глядачами. Київський клуб вже почав продаж квитків на гру, яка відбудеться у четвер, 18 лютого, на НСК "Олімпійський".