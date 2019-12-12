Появился подозреваемый в избиении нардепа Богданца

Правоохранители сообщили о подозрении одному из активистов ВО "Свобода" за избиение народного депутата Андрея Богданца. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В пресс-службе полиции отметили, что по согласованию с Киевской местной прокуратурой №6 следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Впрочем, в полиции так и не назвали имя подозреваемого.

Однако, председатель партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок на своей странице в Facebook написал, что у нардепа VII созыва Алексея Кайды сегодня проводили обыски, а затем его задержали. Кроме того, обыски были и у командира добровольческой четы "Карпатська Січ" Олега Куцина.

"Причина - заявление нардепа от СН Андрей Богданца", - уточнил Тягнибок.

Напомним, вчера в Раде произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

Позже Богданец попал в больницу после драки в Раде. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук сообщила, что у Богданца сотрясение мозга.

После драки в Раде главу ВР Разумкова просили усилить охрану заседаний аграрного комитета.