З'явився підозрюваний у побитті нардепа Богданця

Правоохоронці повідомили про підозру одному з активістів ВО "Свобода" за побиття народного депутата Андрія Богданця. Про це повідомляє прес-служба поліції.

У прес-службі поліції зазначили, що за погодженням із Київською місцевою прокуратурою №6 слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочину , передбаченого ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Втім, у поліції так і не назвали ім'я підозрюваного.

Натомість, голова партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок на своїй сторінці у Facebook написав, що у нардепа VII скликання Олексія Кайди сьогодні проводили обшуки, а потім його затримали.

"Причина - заява нардепа від СН Андрій Богданця", - уточнив Тягнибок.

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