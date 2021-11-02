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Появился новый рейтинг партий: кто лидирует

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Украина, Вторник 02 ноября 2021 10:37
Появился новый рейтинг партий: кто лидирует Фото: рейтинг партий возглавляют две парламентские политические силы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, самую большую поддержку получила бы партия "Слуга народа", за которую отдать свой голос 15% всех опрошенных. За партию "Европейская солидарность" планируют проголосовать 12,4% всех респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Далее идут партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7,5%, ВО "Батькивщина" - 7,2%, партия Дмитрия Разумкова (которой сейчас не существует и которая была предложена в качестве эксперимента) - 5,5%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,6%, партия "Сила и честь" - 3,6%, партия "Наши" - 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,1%. За каждую из других политических сил готовы голосовать менее 2% избирателей.

Появился новый рейтинг партий: кто лидирует

Исследование проведено Центром Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом Сати (телефонный опрос). Было опрошено 1200 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы в ближайшее время проиходили президентские выборы больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (18,7% всех опрошенных). Намерены проголосовать за Петра Порошенко 12,7% респондентов.

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