ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

З'явився новий рейтинг партій: хто лідирує

Новость на русском →
Україна, Вівторок 02 листопада 2021 10:37
З'явився новий рейтинг партій: хто лідирує Фото: рейтинг партій очолюють дві парламентські політичні сили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори до Верховної ради відбулися найближчим часом, найбільшу підтримку отримала б партія "Слуга народу", за яку віддати свій голос 15% усіх опитаних. За партію "Європейська солідарність" планують проголосувати 12,4% усіх респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Далі йдуть за партії "Опозиційна платформа - За життя" - 7,5%, ВО "Батьківщина" - 7,2%, партія Дмитра Разумкова (якої зараз не існує і яка була запропонована в якості експерименту) - 5,5%, партія "Українська стратегія Гройсмана" - 4,6%, партія "Сила і честь" - 3,6%, партія "Наші" - 3,1%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,1%. За кожну з інших політичних сил готові голосувати менше 2% виборців.

З'явився новий рейтинг партій: хто лідирує

Дослідження проведене Центром Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів по всій території України за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (18,7% усіх опитаних). Мають намір проголосувати за Петра Порошенка 12,7% респондентів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рейтинг
NEWS
Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова
Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова
DAILY
Що відбувається в ОПЗЖ після санкцій і справ проти Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в ОПЗЖ після санкцій і справ проти Медведчука