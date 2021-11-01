Появился новый президентский рейтинг: кто лидирует

Кроме того, планируют поддержать Юрия Бойко - 6,2% респондентов, Дмитрия Разумкова - 5,5%, Юлию Тимошенко - 5,0%, Владимира Гройсмана - 4,1%, Игоря Смешко - 3,2%, Евгения Мураева - 3,1%, Олега Ляшко - 2,0%, Виктора Медведчука - 1,7, Олега Тягнибок - 1,4%, Киру Рудик - 0,3% избирателей.

Если бы проходил второй тур выборов президента и в него попали Зеленский и Порошенко, то 26,7% среди всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за Зеленского, а 21,3% - за Порошенко. Если представить эти данные в виде результата выборов (то есть в процентах среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором), то показатель Зеленского составил 55,6%, а Порошенко - 44,4%.