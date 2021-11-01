З'явився новий президентський рейтинг: хто лідирує

Крім того, планують підтримати Юрія Бойка - 6,2% респондентів, Дмитра Разумкова - 5,5%, Юлію Тимошенко - 5,0%, Володимира Гройсмана - 4,1%, Ігора Смєшка - 3,2%, Євгена Мураєва - 3,1%, Олега Ляшка - 2,0%, Віктора Медведчука - 1,7, Олега Тягнибока - 1,4%, Кіру Рудик - 0,3% виборців.

Якби відбувався другий тур виборів президента і до нього потрапили Зеленський та Порошенко, то 26,7% серед усіх опитаних відповіли, що проголосували б за Зеленського, а 21,3% - за Порошенка. Якщо представити ці дані у вигляді результату виборів (тобто у відсотках серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором), то показник Зеленського становив би 55,6%, а Порошенка - 44,4%.