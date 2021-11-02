Появился график проведения ВНО-2022: даты и предметы

Министерства образования и науки Украины утвердило график подготовки и проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) 2022 года. Регистрация на тестирование будет проводиться с 1 февраля по 9 марта 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра оценивания качества образования.
При этом до 29 апреля зарегистрированные участники тестирования смогут загрузить онлайн-пропуск на ВНО.
Так, тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:
Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.