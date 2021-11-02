З'явився графік проведення ЗНО-2022: дати та предмети

Міністерства освіти і науки України затвердило графік підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року. Реєстрація на тестування проводитиметься з 1 лютого по 9 березня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу центру оцінювання якості освіти.
При цьому до 29 квітня зареєстровані учасники тестування зможуть завантажити онлайн-перепустку на ЗНО.
Так, тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:
Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.