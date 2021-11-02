RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

З'явився графік проведення ЗНО-2022: дати та предмети

Автор: Валерія Поліщук

Міністерства освіти і науки України затвердило графік підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року. Реєстрація на тестування проводитиметься з 1 лютого по 9 березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу центру оцінювання якості освіти.

При цьому до 29 квітня зареєстровані учасники тестування зможуть завантажити онлайн-перепустку на ЗНО.

Так, тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:

  • фізика 23 травня
  • хімія 26 травня
  • українська мова, українська мова та література 31 травня
  • математика, математика (завдання рівня стандарту) 3 червня
  • іспанська мова, німецька мова, французька мова 6 червня
  • англійська мова 7 червня
  • історія України 10 червня
  • географія 14 червня
  • біологія 17 червня.

Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗНО