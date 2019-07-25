Появилось видео задержания российского танкера

Иллюстративное фото (marinetraffic.com)

СБУ задержало российский танкер, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе

Появилось видео задержания Службой безопасности Украины (СБУ) российского танкера NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, по факту блокирования танкером NEYMA Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, под процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование.

"Согласно собранных Военной прокуратурой и следователями СБУ доказательств заочно сообщено о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ, в том числе одном контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генерал-полковник", - говорится в сообщении.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт "Измаил" под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по телефону ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицировано как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива .

Следствие установило, что танкера NEYMA, с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акта агрессии, которые происходили 25 ноября прошлого, российскими владельцами изменено название на NIKA SPIRIT.

"Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошено членов судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве. Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. Задержание состоялось по делу незаконного задержания РФ в Керченском проливе украинских моряков и корабли в ноябре 2018 года.