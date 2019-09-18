Появилось видео с полицейского дрона во время операции на мосту Метро

Фото: полиция на месте инцидента (РБК-Украина)

Злоумышленник расстрелял дрон

Появилось видео с полицейского квардокоптера, который запустили во время спецоперации по перехвату неизвестного злоумышленника, который грозит подорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

З‘явилося відео з поліцейського квадракоптеру під час операції на мосту Метро. Деталі тут: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-1457/ Опубліковано Киев Оперативный Середа, 18 вересня 2019 р.

На видео видно видно, как злоумышленник машет украинским флагом, предположительно, пытается запугать правоохранителей, которые объявили спецоперацию по его перехвату. Свидетели сообщили, что мужчина уже расстрелял дрон, которые запустили полицейские.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу и продолжает угрожать взрывом. Следователи столичной полиции квалифицируют инцидент как подготовку к террористическому акту.

Отметим, движение на мосту полностью парализовано в обоих направлениях. Как заявлялось ранее, мост был перекрыт в связи с сообщением о том, что заминировали красную ветку столичного метрополитена.

Также сообщалось, что у злоумышленника из сумки торчал приклад, а в руке у него "какие-то кнопки". Кроме того, в район спецоперации приехал министр внутренних дел Арсен Аваков. Также на месте находится начальник полиции Киева Андрей Крищенко.