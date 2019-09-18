З'явилося відео з поліцейського апарата під час операції на мосту Метро

Фото: поліція на місці інциденту (РБК-Україна)

Зловмисник розстріляв дрон

З'явилося відео з поліцейського квардокоптера, який запустили під час спецоперації з перехоплення невідомого зловмисника, який загрожує підірвати міст Метро в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

З'єднання явилося відео з поліцейського квадракоптеру під час операції на мосту Метро. Деталі тут: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-1457/ Опубліковано Київ Оперативний Середа, 18 вересня 2019 р.

На відео видно видно, як зловмисник махає українським прапором, ймовірно, намагається залякати правоохоронців, які оголосили спецоперацію по його перехопленню. Свідки повідомили, що чоловік вже розстріляв дрон, який запустили поліцейські.

Раніше повідомлялося, що невідомий відкрив стрілянину і продовжує загрожувати вибухом. Слідчі столичної поліції кваліфікують інцидент як підготовку до терористичного акту.

Зазначимо, рух на мосту повністю паралізований в обох напрямках. Як заявлялося раніше, міст було перекрито у зв'язку з повідомленням про те, що замінували червону гілку столичного метрополітену.

Також повідомлялося, що у зловмисника з сумки стирчав приклад, а в руці у нього "якісь кнопки". Крім того, в район спецоперації приїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також на місці знаходиться начальник поліції Києва Андрій Крищенко.