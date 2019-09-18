ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З'явилося відео з поліцейського апарата під час операції на мосту Метро

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 18:31
З'явилося відео з поліцейського апарата під час операції на мосту Метро
Фото: поліція на місці інциденту (РБК-Україна)

Зловмисник розстріляв дрон

З'явилося відео з поліцейського квардокоптера, який запустили під час спецоперації з перехоплення невідомого зловмисника, який загрожує підірвати міст Метро в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

З'єднання явилося відео з поліцейського квадракоптеру під час операції на мосту Метро. Деталі тут: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-1457/

Опубліковано Київ Оперативний Середа, 18 вересня 2019 р.

На відео видно видно, як зловмисник махає українським прапором, ймовірно, намагається залякати правоохоронців, які оголосили спецоперацію по його перехопленню. Свідки повідомили, що чоловік вже розстріляв дрон, який запустили поліцейські.

Раніше повідомлялося, що невідомий відкрив стрілянину і продовжує загрожувати вибухом. Слідчі столичної поліції кваліфікують інцидент як підготовку до терористичного акту.

Зазначимо, рух на мосту повністю паралізований в обох напрямках. Як заявлялося раніше, міст було перекрито у зв'язку з повідомленням про те, що замінували червону гілку столичного метрополітену.

Також повідомлялося, що у зловмисника з сумки стирчав приклад, а в руці у нього "якісь кнопки". Крім того, в район спецоперації приїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також на місці знаходиться начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

На мосту Метро в Києві проводиться спецоперація Рух у Києві заблоковано: що відомо
Новини України Київметро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся