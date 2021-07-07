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В МИД сообщили состояние украинцев, вертолет с которыми упал в озеро в Польше

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Среда 07 июля 2021 10:58
В МИД сообщили состояние украинцев, вертолет с которыми упал в озеро в Польше Фото: в больнице находятся трое украинцев после крушения вертолета (фото rmf24.pl)
Автор: РБК-Украина

Трое украинцев, попавших в аварию вертолета в Польше, находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, в результате падения гражданского винтокрылую в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве трое граждан Украины получили травмы: пилот и двое пассажиров.

"Пострадавшие украинцы госпитализированы, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Консульство Украины в Гданьске предоставляет гражданам необходимую консульскую помощь, взаимодействует с правоохранительными органами и Государственной комиссии Польши по расследованию авиационных аварий для выяснения причин падения, поддерживает контакт с больницей", - сказали в МИД.

РБК-Украина писало, что больше всего пострадала женщина, которую доставили в больницу в Гижицко с травмой позвоночника. Ее 17-летняя дочь, тоже с поврежденным позвоночником, была доставлена в Ольштын на вертолете польской медицинской авиации.

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