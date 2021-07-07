В МИД сообщили состояние украинцев, вертолет с которыми упал в озеро в Польше

Трое украинцев, попавших в аварию вертолета в Польше, находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

По его словам, в результате падения гражданского винтокрылую в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве трое граждан Украины получили травмы: пилот и двое пассажиров.

"Пострадавшие украинцы госпитализированы, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Консульство Украины в Гданьске предоставляет гражданам необходимую консульскую помощь, взаимодействует с правоохранительными органами и Государственной комиссии Польши по расследованию авиационных аварий для выяснения причин падения, поддерживает контакт с больницей", - сказали в МИД.