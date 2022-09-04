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Появилось видео обстрела Зеленодольска, в результате которого погиб ребенок

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Зеленодольск, Воскресенье 04 сентября 2022 12:34
Появилось видео обстрела Зеленодольска, в результате которого погиб ребенок Фото: оккупанты ударили по Зеленодольску 3 сентября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия вчера, 3 сентября, обстреляла Зеленодольск Днепропетровской области. Появилось видео удара оккупантов по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

На опубликованных кадрах заметно, что оккупанты ударили по скверу и проезжей части. В результате обстрела погиб мальчик, который гулял в парке. Пассажиры машины, которая также попала под обстрел, чудом не пострадали.

Напомним, что об ударе по Зеленодольску стало известно вчера. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что оккупанты ударили "Ураганами".

По предварительной информации, пострадали 10 человек, большинство из них в тяжелом состоянии.

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