З'явилося відео обстрілу Зеленодольську, внаслідок якого загинула дитина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка .

На опублікованих кадрах помітно, що окупанти вдарили по скверу та проїзній частині. Внаслідок обстрілу загинув хлопчик, який гуляв у парку. Пасажири машини, яка також потрапила під обстріл, дивом не постраждали.

Нагадаємо, що про удар по Зеленодольську стало відомо вчора. Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що окупанти вдарили "Ураганами".

За попередньою інформацією, постраждали 10 людей, більшість з них у важкому стані.

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