Появилось видео мощного землетрясения на Филиппинах
Фото: у Филиппинах произошло землетрясение (GettyImages)
У берегов Филиппин произошло землетрясение силой 7,2. Оно произошло в 66 км к юго-востоку от филиппинского муниципалитета Бобон.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Синьхуа".
Толчки от землетрясения на Филиппинах ощущались в центральной части Индонезии.
По данным агентства, предупреждение о цунами не было объявлено, поскольку подземные толчки не привели к образованию потенциально опасных волн.
Напомним, в среду вечером, 11 августа, у берегов Филиппин произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,1 баллов по шкале Рихтера.