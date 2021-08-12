З'явилося відео потужного землетрусу на Філіппінах
Фото: у Філіппінах стався землетрус (GettyImages)
Біля берегів Філіппін стався землетрус силою 7,2. Воно відбулося за 66 км на південний схід від філіппінського муніципалітету Бобон.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Сіньхуа".
Поштовхи від землетрусу на Філіппінах відчувалися в центральній частині Індонезії.
За даними агентства, попередження про цунамі не було оголошено, оскільки підземні поштовхи не призвели до утворення потенційно небезпечних хвиль.
Нагадаємо, в середу ввечері, 11 серпня, біля берегів Філіппін стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 7,1 балів за шкалою Ріхтера.