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З'явилося відео потужного землетрусу на Філіппінах

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Бобон, Четвер 12 серпня 2021 08:54
З'явилося відео потужного землетрусу на Філіппінах Фото: у Філіппінах стався землетрус (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Біля берегів Філіппін стався землетрус силою 7,2. Воно відбулося за 66 км на південний схід від філіппінського муніципалітету Бобон.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Сіньхуа".

Поштовхи від землетрусу на Філіппінах відчувалися в центральній частині Індонезії.

За даними агентства, попередження про цунамі не було оголошено, оскільки підземні поштовхи не призвели до утворення потенційно небезпечних хвиль.

Нагадаємо, в середу ввечері, 11 серпня, біля берегів Філіппін стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 7,1 балів за шкалою Ріхтера.

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