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Появилось видео с места стрельбы в Киеве

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Киев, Среда 07 июля 2021 11:37
Появилось видео с места стрельбы в Киеве Фото: в Киеве произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба. Появилось видео с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видео Magnoliatv.

В Киеве на Голосеевском проспекте мужчина стреляет по полицейским #вживую

Posted by Телекомпания " Магнолия-ТВ" on Wednesday, July 7, 2021

Отметим, РБК-Украина в пресс-службе полиции Киева подтвердили стрельбу в Киеве. Однако, подробности не сообщили.

"Киев.Оперативний" сообщает, что на месте перестрелки сейчас 7 нарядов полиции. Пострадали двое правоохранителей. Однако, в полиции пока не подтверждают, что есть пострадавшие.

По предварительной информации, сам стрелок застрелился, сообщает "Киев.Оперативний".

Напомним, в Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте. Введена спецоперация "Гром".

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