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З'явилось відео з місця стрілянини в Києві

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Київ, Середа 07 липня 2021 11:37
З'явилось відео з місця стрілянини в Києві Фото: у Києві сталась стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на Голосіївському проспекті сталась стрілянина. З'явилось відео з місця події.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відео Magnoliatv.

У Києві на Голосіївському проспекті чоловік стріляє по поліцейських #НАЖИВО

Posted by Телекомпанія "Магнолія-ТВ" on Wednesday, July 7, 2021

Зазначимо, РБК-Україна у прес-службі поліції Києва підтвердили стрілянину в Києві. Втім, деталі не повідомили.

"Київ.Оперативний" повідомляє, що на місці перестрілки зараз 7 нарядів поліції. Постраждали двоє правоохоронців. Втім, в поліції поки не підтверджують, що є постраждалі.

За попередньою інформацією, сам стрілок застрелився, повідомляє "Київ.Оперативний".

Нагадаємо, у Києві сталась стрілянина на Голосіївському проспекті. Введено спецоперацію "Грім".

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