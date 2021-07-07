З'явилось відео з місця стрілянини в Києві
Фото: у Києві сталась стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві на Голосіївському проспекті сталась стрілянина. З'явилось відео з місця події.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відео Magnoliatv.
У Києві на Голосіївському проспекті чоловік стріляє по поліцейських #НАЖИВОPosted by Телекомпанія "Магнолія-ТВ" on Wednesday, July 7, 2021
Зазначимо, РБК-Україна у прес-службі поліції Києва підтвердили стрілянину в Києві. Втім, деталі не повідомили.
"Київ.Оперативний" повідомляє, що на місці перестрілки зараз 7 нарядів поліції. Постраждали двоє правоохоронців. Втім, в поліції поки не підтверджують, що є постраждалі.
За попередньою інформацією, сам стрілок застрелився, повідомляє "Київ.Оперативний".
Нагадаємо, у Києві сталась стрілянина на Голосіївському проспекті. Введено спецоперацію "Грім".