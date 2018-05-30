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Появились видео с места убийства Аркадия Бабченко

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 05:52
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Убийство журналиста Аркадия Бабченко произошло поздно вечером 29 мая

Появились видео с места убийства журналиста Аркадия Бабченко. Видео опубликованы изданием "Украинская правда".

 

Дружина Аркадія Бабченка покинула квартиру, де сталось убивство. Жінка в шоковому стані. Наші співчуття рідним та близьким

Опубліковано "Українська правда" 29 травня 2018 р.
 
Поліція перевіряє сміттєпровід в під'їзді будинку де убили Бабченка

Поліція та криміналісти перевіряють сміттєпровід у під'їзді будинку, де вбили Аркадія Бабченка.

Опубліковано "Українська правда" 29 травня 2018 р.
 
Поліція перевіряє сміттєпровід в під'їзді будинку де убили Бабченка

Поліція та криміналісти перевіряють сміттєпровід у під'їзді будинку, де вбили Аркадія Бабченка.

Опубліковано "Українська правда" 29 травня 2018 р.

Напомним, убийство Аркадия Бабченко произошло поздно вечером 29 мая. Известного российского журналиста застрелили в подъезде, когда он возвращался домой. Злоумышленник нанес ему несколько огнестрельных ранений в спину. От полученных ранений Бабченко скончался в карете скорой помощи.

В Нацполиции рассматривают основную версию убийства Аркадия Бабченко - его профессиональная деятельность. Также известно, что Бабченко получал угрозы в Facebook.

Аркадий Бабченко - известный российский журналист, который покинул РФ около года назад из-за собственной безопастности. В последнее время он жил в Киеве и работал на телеканале ATR.

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Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Аркадий Бабченко, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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