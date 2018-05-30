Появились видео с места убийства Аркадия Бабченко

Убийство журналиста Аркадия Бабченко произошло поздно вечером 29 мая
Появились видео с места убийства журналиста Аркадия Бабченко. Видео опубликованы изданием "Украинская правда".
Дружина Аркадія Бабченка покинула квартиру, де сталось убивство. Жінка в шоковому стані. Наші співчуття рідним та близькимОпубліковано "Українська правда" 29 травня 2018 р.
Поліція перевіряє сміттєпровід в під'їзді будинку де убили Бабченка
Поліція та криміналісти перевіряють сміттєпровід у під'їзді будинку, де вбили Аркадія Бабченка.Опубліковано "Українська правда" 29 травня 2018 р.
Поліція перевіряє сміттєпровід в під'їзді будинку де убили Бабченка
Поліція та криміналісти перевіряють сміттєпровід у під'їзді будинку, де вбили Аркадія Бабченка.Опубліковано "Українська правда" 29 травня 2018 р.
Напомним, убийство Аркадия Бабченко произошло поздно вечером 29 мая. Известного российского журналиста застрелили в подъезде, когда он возвращался домой. Злоумышленник нанес ему несколько огнестрельных ранений в спину. От полученных ранений Бабченко скончался в карете скорой помощи.
В Нацполиции рассматривают основную версию убийства Аркадия Бабченко - его профессиональная деятельность. Также известно, что Бабченко получал угрозы в Facebook.
Аркадий Бабченко - известный российский журналист, который покинул РФ около года назад из-за собственной безопастности. В последнее время он жил в Киеве и работал на телеканале ATR.