З'явилися відео з місця вбивства Аркадія Бабченко

Вбивство журналіста Аркадія Бабченко сталося пізно ввечері 29 травня

З'явилися відео з місця вбивства журналіста Аркадія Бабченко. Відео опубліковані виданням "Українська правда".

Дружина Аркадія Бабченка покинула квартиру, де сталося вбивство. Жінка в шоковому стані. Наші співчуття рідним та близьким Опубліковано "Українська правда" 29 травня 2018 р.

Поліція перевіряє сміттєпровід у під'їзді будинку де вбили Бабченка Поліція та криміналісти перевіряють сміттєпровід у під'їзді будинку, де вбили Аркадія Бабченка. Опубліковано "Українська правда" 29 травня 2018 р.

Поліція перевіряє сміттєпровід у під'їзді будинку де вбили Бабченка Поліція та криміналісти перевіряють сміттєпровід у під'їзді будинку, де вбили Аркадія Бабченка. Опубліковано "Українська правда" 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, вбивство Аркадія Бабченко сталося пізно ввечері 29 травня. Відомого російського журналіста застрелили в під'їзді, коли він повертався додому. Зловмисник наніс йому кілька вогнепальних поранень у спину. Від отриманих поранень Бабченко помер в кареті швидкої допомоги.

В Нацполіції розглядають основну версію вбивства Аркадія Бабченко - його професійну діяльність. Також відомо, що Бабченко отримував погрози в Facebook.

Аркадій Бабченко - відомий російський журналіст, який покинув РФ близько року тому з міркувань власної безпеки. Останнім часом він мешкав у Києві і працював на телеканалі ATR.