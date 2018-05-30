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З'явилися відео з місця вбивства Аркадія Бабченко

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 05:52
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Вбивство журналіста Аркадія Бабченко сталося пізно ввечері 29 травня

З'явилися відео з місця вбивства журналіста Аркадія Бабченко. Відео опубліковані виданням "Українська правда".

 

Дружина Аркадія Бабченка покинула квартиру, де сталося вбивство. Жінка в шоковому стані. Наші співчуття рідним та близьким

Опубліковано "Українська правда" 29 травня 2018 р.
 
Поліція перевіряє сміттєпровід у під'їзді будинку де вбили Бабченка

Поліція та криміналісти перевіряють сміттєпровід у під'їзді будинку, де вбили Аркадія Бабченка.

Опубліковано "Українська правда" 29 травня 2018 р.
 
Поліція перевіряє сміттєпровід у під'їзді будинку де вбили Бабченка

Поліція та криміналісти перевіряють сміттєпровід у під'їзді будинку, де вбили Аркадія Бабченка.

Опубліковано "Українська правда" 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, вбивство Аркадія Бабченко сталося пізно ввечері 29 травня. Відомого російського журналіста застрелили в під'їзді, коли він повертався додому. Зловмисник наніс йому кілька вогнепальних поранень у спину. Від отриманих поранень Бабченко помер в кареті швидкої допомоги.

В Нацполіції розглядають основну версію вбивства Аркадія Бабченко - його професійну діяльність. Також відомо, що Бабченко отримував погрози в Facebook.

Аркадій Бабченко - відомий російський журналіст, який покинув РФ близько року тому з міркувань власної безпеки. Останнім часом він мешкав у Києві і працював на телеканалі ATR.

Гройсман і Клімкін прокоментували вбивство Бабченко НМПУ вимагає розслідування вбивства Бабченко і злочинів проти журналістів
Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: Аркадій Бабченко, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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