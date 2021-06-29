Появились текст законопроекта и изображение Большого герба Украины

Предложенный президентом Большой герб Украины:

Так, главным элементом Большого герба является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный герб Украины) на щите, а над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента.

Щит с малым гербом держат лев (герб Галицко-Волынского княжества) и воин-козак с ружьем (герб Войска Запорожского).

Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины.

Варианты и схематическое изображение Большого герба Украины:

Где будут использовать Большой герб Украины

Согласно тексту законопроекта, Большой герб Украины обязательно воспроизводится на:

официальных символах президента Украины;

большой государственной печати Украины;

печатях президента Украины, Верховной рады Украины, Кабинета министров Украины, Конституционного суда Украины, Верховного Суда;

фасаде здания резиденции президента Украины в Киеве;

фасадах зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного Суда;

зале заседаний ВР;

денежных знаках Украины по решению Национального банка Украины.

Большой герб может использоваться физическими и юридическими лицами, но с соблюдением установленных законом требований.

Где нельзя использовать Большой герб Украины

Большой герб нельзя использовать как собственную символику органам госвласти, территориальным общинам, символику районов и областей или как элемент такой символики. Также запрещается воспроизводить изображение Большого герба:

в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц;

в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;

в перевернутом виде или иным способом, выражающим надругательство и пренебрежение к нему;

с размещением на нем надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.

"За публичное надругательство над Большим гербом Украины, а также нарушение установленных этим законом требований относительно использования Большого герба Украины лица несут ответственность, установленную законом", - говорится в документе.