ua ru
Сб, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Появились подробности взрыва в Мариуполе

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 13 августа 2022 19:24
Появились подробности взрыва в Мариуполе Иллюстративное фото: появились подробности взрыва в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Взрыв 13 августа произошел в пункте приема/сортировки металлолома в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко и городской совет города.

Андрющенко отметил, что пункт приема металлолома находится на территории анонсированного россиянами нового мусорного полигона в районе Шлаковой горы по ул. Макара Мазая Кальмиусского района.

"Причина - если собирать металлолом без проверки у всех, то из-за сюрпризов иногда детонируют оставленные авиабомбы. Жадность оккупантов наказываем изобретательностью Мариупольского сопротивления. Очередной раз передают привет МЧС России, которые при разминировании оставляют взрывные устройства без присмотра", - написал он.

В горсовете сообщают, что россияне пытались украсть металлолом в районе Шлаковой горы, но наткнулись на "сюрприз".

Также отмечается, что местные слышали стрельбу в районе Азовстальской.

"Вероятно, что это оккупанты между собой не поделили награбленное или тик-ток войска Кадырова снимают очередное постановочное видео своего "героизма", - отметили в горсовете.

Напомним, сегодня в Мариуполе прогремел громкий взрыв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей