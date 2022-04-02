Появились подробности ракетного удара по Миргороду и Шепетовке

Российские оккупанты 2 апреля нанесли ракетные удары по Миргороду (Полтавская область) и Шепетовке (Хмельницкая область). Появились подробности обстрелов населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на глав областных военных администраций Дмитрия Лунина и Сергея Гамалия .

Последствия удара по Миргороду

В Миргороде противни нанес ракетный удар по аэродрому. В результате обстрела повреждена взлетно-посадочная полоса и загорелся склад горюче-смазочных материалов. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин отметил, что силы ПВО Вооруженных сил Украины сбили несколько вражеских крылатых ракет.

По его словам, на месте обстрела работают личный состав воинской части, спасательные службы и сотрудники Национальной полиции. Количество пострадавших уточняется.

Последствия обстрела Шепетовки

Ракетный удар по Шепетовке произошел около 17:00. В результате обстрела пострадал промышленный объект. По словам главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, на месте взрывов вспыхнул пожар. Его ликвидацией занимаются сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По предварительным данным, пострадавших нет.