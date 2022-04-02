З'явилися подробиці ракетного удару по Миргороду та Шепетівці

Російські окупанти 2 квітня завдали ракетних ударів по Миргороду (Полтавська область) та Шепетівці (Хмельницька область). З'явилися подробиці обстрілів населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голів обласних військових адміністрацій Дмитра Луніна і Сергія Гамалію .

Наслідки удару по Миргороду

У Миргороді дека завдав ракетного удару по аеродрому. В результаті обстрілу пошкоджена злітно-посадкова смуга і загорівся склад паливно-мастильних матеріалів. Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що сили ППО Збройних сил України збили кілька ворожих крилатих ракет.

За його словами, на місці обстрілу працюють особовий склад військової частини, рятувальні служби та співробітники Національної поліції. Кількість постраждалих уточнюється.

Наслідки обстрілу Шепетівки

Ракетний удар по Шепетівці стався близько 17: 00. В результаті обстрілу постраждав промисловий об'єкт. За словами голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалії, на місці вибухів спалахнула пожежа. Його ліквідацією займаються співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За попередніми даними, постраждалих немає.