ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

З'явилися подробиці планування нападу на Макрона

Новини » Надзвичайні події    10.11.2018 - 11:27
Фото: Еммануель Макрон (Jack Taylor/Getty Images)
Фото: Еммануель Макрон (Jack Taylor/Getty Images)

Для нападу на президента Франції планували використати керамічний ніж

Французькі ЗМІ розповіли про подробиці планування замаху на президента Франції Еммануеля Макрона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал France-2.

Як повідомляється, група, яка планувала замах на Макрона, щоб обійти систему охорони, хотіла пронести за рамки металошукача керамічний ніж. Виконавець мав намір пройти кільце охорони і змішатися з натовпом перед атакою.

"Ми дійсно втрутилися безпосередньо перед самим нападом… Він би зміг це зробити", - зізнався один з співрозмовників телеканалу.

Зазначається, що напад на французького президента мав відбутися під час урочистих заходів, присвячених 100-річчю завершення Першої світової війни. Організатором атаки виступив колишній підприємець, 62-річний Жан-П'єр Б., який мав трьох спільників. Вони вели переписку в зашифрованих месенджерах, висловлюючи агресію по відношенню до глави держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції затримали шість осіб, які планували напад на президента Еммануеля Макрона. Операція по затриманню зловмисників була організована співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки Франції.

У Франції поліція затримала жінку, яка загрожувала підірвати лікарню в Дюнкерку
Новини України Франціязамах
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся