З'явилися подробиці планування нападу на Макрона

Фото: Еммануель Макрон (Jack Taylor/Getty Images)

Для нападу на президента Франції планували використати керамічний ніж

Французькі ЗМІ розповіли про подробиці планування замаху на президента Франції Еммануеля Макрона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал France-2.

Як повідомляється, група, яка планувала замах на Макрона, щоб обійти систему охорони, хотіла пронести за рамки металошукача керамічний ніж. Виконавець мав намір пройти кільце охорони і змішатися з натовпом перед атакою.

"Ми дійсно втрутилися безпосередньо перед самим нападом… Він би зміг це зробити", - зізнався один з співрозмовників телеканалу.

Зазначається, що напад на французького президента мав відбутися під час урочистих заходів, присвячених 100-річчю завершення Першої світової війни. Організатором атаки виступив колишній підприємець, 62-річний Жан-П'єр Б., який мав трьох спільників. Вони вели переписку в зашифрованих месенджерах, висловлюючи агресію по відношенню до глави держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції затримали шість осіб, які планували напад на президента Еммануеля Макрона. Операція по затриманню зловмисників була організована співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки Франції.