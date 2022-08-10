Появились первые кадры моста Каховской ГЭС после удара ВСУ

Стало известно, как выглядит мост Каховской ГЭС после того, как украинские военные нанесли по нему удары в среду, 10 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное в Telegram-канале Supernova+.
"Первые кадры после удара ЗСУ по мосту Каховской ГЭС. Мост под огневым контролем ВСУ", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале добавляют, что военная техника теперь по мосту не проедет, а "маршрутка может проскочить".
Как сообщалось, украинские военные нанесли удар по оккупированной территории Херсонской области. В частности, по мосту вблизи Каховской ГЭС.
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