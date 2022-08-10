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З'явилися перші кадри мосту Каховської ГЕС після удару ЗСУ

Фото: з'явилися перші кадри мосту Каховської ГЕС після удару ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Стало відомо, як виглядає міст Каховської ГЕС після того, як українські військові завдали по ньому ударів у середу, 10 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане у Telegram-каналі Supernova+.

"Перші кадри після удару ЗСУ мостом Каховської ГЕС. Міст під вогневим контролем ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

У Telegram-каналі додають, що військова техніка тепер мостом не проїде, а "маршрутка може проскочити".

Як повідомлялося, українські військові завдали удару по окупованій території Херсонської області. Зокрема, по мосту поблизу Каховської ГЕС.

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