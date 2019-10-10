ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Появились новые рендеры iPhone SE 2

Новости » Общество    10.10.2019 - 17:27
Появились новые рендеры iPhone SE 2
Фото: рендеры iPhone SE 2 (ixbt.com)

Телефон получит корпус iPhone 8

Появились новые рендеры iPhone SE 2, смартфон позаимствует дизайн iPhone 8, то есть экран будет окружен довольно широкими рамками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ixbt.com.

Как видно на фото, основная камера вместе со светодиодной вспышкой находятся на некотором возвышении. Под экраном будет располагаться фирменная кнопка Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID.

По данным источников, смартфон получит аппаратную основу iPhone 11, процессор Apple A13 Bionic, которая будет работать в связке с 3 ГБ оперативной памяти. Предположительно, у нового iPhone SE 2 будет такой же экран, как у iPhone 8 - 4,7 дюйма разрешением 1334 x 750 пикселей.

Также отмечается, что новинка получит камеру с хорошей оптикой и будет снимать примерно на одном уровне с текущими флагманами. Что касается зарядного разъема, то в его роли снова выступит Lightning, а не USB-C.

Смартфон планируют представить весной 2020 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что более дешевый iPhone может послужить стимулом для роста продаж в первом полугодии следующего года, если новые премиальные iPhone не будут продаваться хорошо в ближайшие месяцы.

Также сообщалось, что компания Apple планирует увеличить производство iPhone 11 на 10%, что составляет около 8 млн единиц, из-за повышенного спроса.

Кроме этого, 7 октября Apple выпустила новую версию операционной системы для компьютеров и ноутбуков - macOS 10.15 Catalina. В новой ОС отсутствует программа iTunes.

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max: цена и дата старта продаж в Украине Apple обвинили в нарушении китайских законов
Новости Украины iPhone
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь