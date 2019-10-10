Фото: рендеры iPhone SE 2 (ixbt.com)

Телефон получит корпус iPhone 8

Появились новые рендеры iPhone SE 2, смартфон позаимствует дизайн iPhone 8, то есть экран будет окружен довольно широкими рамками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ixbt.com.

Как видно на фото, основная камера вместе со светодиодной вспышкой находятся на некотором возвышении. Под экраном будет располагаться фирменная кнопка Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID.

По данным источников, смартфон получит аппаратную основу iPhone 11, процессор Apple A13 Bionic, которая будет работать в связке с 3 ГБ оперативной памяти. Предположительно, у нового iPhone SE 2 будет такой же экран, как у iPhone 8 - 4,7 дюйма разрешением 1334 x 750 пикселей.

Также отмечается, что новинка получит камеру с хорошей оптикой и будет снимать примерно на одном уровне с текущими флагманами. Что касается зарядного разъема, то в его роли снова выступит Lightning, а не USB-C.

Смартфон планируют представить весной 2020 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что более дешевый iPhone может послужить стимулом для роста продаж в первом полугодии следующего года, если новые премиальные iPhone не будут продаваться хорошо в ближайшие месяцы.

Также сообщалось, что компания Apple планирует увеличить производство iPhone 11 на 10%, что составляет около 8 млн единиц, из-за повышенного спроса.

Кроме этого, 7 октября Apple выпустила новую версию операционной системы для компьютеров и ноутбуков - macOS 10.15 Catalina. В новой ОС отсутствует программа iTunes.