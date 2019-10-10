Фото: рендери iPhone SE 2 (ixbt.com)

Телефон отримає корпус iPhone 8

З'явилися нові рендери iPhone SE 2, смартфон запозичить дизайн iPhone 8, тобто екран буде оточений досить широкими рамками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ixbt.com.

Як видно на фото, основна камера разом зі світлодіодним спалахом знаходяться на деякому підвищенні. Під екраном буде розташовуватися фірмова кнопка Home з вбудованим сканером відбитків пальців Touch ID.

За даними джерел, смартфон отримає апаратну основу iPhone 11, процесор Apple A13 Bionic, який буде працювати у зв'язці з 3 ГБ оперативної пам'яті. Ймовірно, у нового iPhone SE 2 буде такий же екран, як у iPhone 8 - 4,7 дюйма з роздільною здатністю 1334 x 750 пікселів.

Також зазначається, що новинка отримає камеру з хорошою оптикою і буде знімати приблизно на одному рівні з поточними флагманами. Що стосується зарядного гнізда, то в його ролі знову виступить Lightning, а не USB-C.

Смартфон планують представити навесні 2020 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що більш дешевий iPhone може послужити стимулом для зростання продажу у першому півріччі наступного року, якщо нові преміальні iPhone не будуть добре продаватися в найближчі місяці.

Також повідомлялося, що компанія Apple планує збільшити виробництво iPhone 11 на 10%, що становить близько 8 млн одиниць через підвищений попит.

Крім цього, 7 жовтня Apple випустила нову версію операційної системи для комп'ютерів і ноутбуків - macOS 10.15 Catalina. У новій ОС відсутня програма iTunes.