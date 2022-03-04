Появились новые фото уничтоженной оккупантом "Мрии" Ан-225 под Гостомелем

Появились новые фото уничтоженной в Гостомеле во время обстрелов 27 февраля "Мрии" Ан-225, крупнейшего и самого мощного в мире транспортного самолета.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.
Отметим, что на момент вторжения Ан-225 "Мрия" находилась на ремонте в аэропорту, поэтому самолет не успел вылететь из Украины.
Фото: То, что осталось от "Мрии" (t.me/usov_ua)
В "Укроборонпроме" заявили, что самолет "Мрия" будет восстановлена за средства оккупанта. На это понадобится около 3 млрд долларов.
Ранее мы писали, что появились фото обстрелянных путинскими войсками мирных кварталов Мариуполя.
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