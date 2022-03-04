З'явилися нові фото знищеної окупантом "Мрии" Ан-225 під Гостомелем

З'явилися нові фото знищеної в Гостомелі під час обстрілів 27 лютого "Мрії" Ан-225, найбільшого та найпотужнішого у світі транспортного літака.
Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
Зазначимо, що на момент вторгнення Ан-225 "Мрія" знаходилась на ремонті у аеропорту, тому літак не встиг вилетіти з України.
Фото: Те, що залишилося від "Мрії" (t.me/usov_ua)
В "Укроборонпромі" заявили, що літак "Мрія" буде відновлено за кошти окупанта. На це знадобиться близько 3 млрд доларів.
Раніше ми писали, що з'явилися фото обстріляних путінськими військами мирних кварталів Маріуполя.
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