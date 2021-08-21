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Появились новые детали сегодняшней эвакуации украинцев из Афганистана

Автор: РБК-Украина

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало новые детали сегодняшней эвакуации из Афганистана. В частности, военно-транспортный самолет Ил-76МД эвакуирует не только украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГУР.

"В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана была эвакуирована группа наших соотечественников и граждан других государств",- говорится в сообщении.

По результатам переговоров с экипажем самолета известно, что он находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.

Отметим, утром сообщалось, что самолет вылетел из Кабула и некоторое время находился в Исламабаде (Пакистан).

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АфганистанКабул