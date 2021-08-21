Появились новые детали сегодняшней эвакуации украинцев из Афганистана

"В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана была эвакуирована группа наших соотечественников и граждан других государств",- говорится в сообщении.

По результатам переговоров с экипажем самолета известно, что он находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.

Отметим, утром сообщалось, что самолет вылетел из Кабула и некоторое время находился в Исламабаде (Пакистан).