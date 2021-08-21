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З'явилися нові деталі сьогоднішньої евакуації українців з Афганістану

Автор: РБК-Україна

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оприлюднило нові деталі сьогоднішньої евакуації з Афганістану. Зокрема, військово-транспортний літак Іл-76МД евакуює не тільки українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ГУР.

"В результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану було евакуйовано групу наших співвітчизників і громадян інших держав", - йдеться в повідомленні.

За результатами переговорів з екіпажем літака відомо, що він знаходиться в безпечному повітряному просторі і прямує до України.

Зазначимо, вранці повідомлялося, що літак вилетів з Кабула і деякий час перебував в Ісламабаді (Пакистан).

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