Появились новые детали разговора Зеленского с Байденом

Деньги для Украины

Зеленский выразил благодарность за помощь - как в сфере обороны и безопасности, так и за макрофинансовую. Он также отметил вчерашнее заявление Байдена о предоставлении Украине беспрецедентного пакета помощи на 6 млрд долларов. В эту сумму вошли 3 млрд долларов оборонной помощи и 3 млрд долларов финпомощи через Всемирный банк.

"Это лучший подарок Украине ко Дню Независимости", - отметил президент.

Пару слов о NASAMS

Особенно Зеленский поблагодарил Байдена за то, что в новый пакет помощи включили такие средства противовоздушной обороны, как зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

"Эти современные системы ПВО помогут нам защитить наши города от ракетного террора", - подчеркнул он.

Разрушения в Украине

Стороны обсудили масштабы разрушения жилья и инфраструктуры в Украине. В связи с этим Зеленский предложил Байдену усилить двустороннюю координацию для решения первоочередных задач по восстановлению объектов критической инфраструктуры, которые пострадали от российских атак.

Ситуация на ЗАЭС

Украинский президент рассказал о глобальных рисках, которые может повлечь за собой нынешняя ситуация с оккупацией Запорожской АЭС и боевыми действиями в ее районе. Лидеры согласились с необходимостью того, что АЭС должна вернуться под контроль Украины, а также допустить на нее миссию МАГАТЭ.

Санкции против России

Зеленский и Байден обсудили ужесточение санкционного давления на Россию.

"Свободный мир должен усилить давление на агрессора, чтобы принудить его к миру", - сказал украинский президент.

"Референдумы" в оккупации

Он также отметил важность поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, в контексте недопустимости проведения любых фейковых "референдумов" на украинской земле.