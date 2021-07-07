Появились фото и видео спецоперации по задержанию "голосеевского стрелка"

Как известно, сегодня патрульные получили информации о конфликте в квартире и выехали на место происшествия. Когда полицейские прибыли на место, хозяин квартиры не захотел открывать дверь, после чего выстрелил из ружья. В результате выстрела пострадали полицейский и гражданский.

Фото: спецоперация в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Для задержания стрелка пришлось привлекать спецназ, поскольку он забаррикадировался в квартире, более того устроил там пожар.

Непосредственно во время штурма никто не пострадал. После этого дополнительный осмотр здания провели работники взрывотехнической службы.