З'явилися фото та відео спецоперації по затриманню "голосіївського стрілка"

Сьогодні, 7 липня, у Голосіївському районі Києва пройшла спецоперація по затриманню чоловіка, який влаштував стрілянину в будинку. Правоохоронці опублікували відео та фото цієї спецоперації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.
Як відомо, сьогодні патрульні отримали інформації про конфлікт у квартирі та виїхали на місце події. Коли поліцейські прибули на місце, власник квартири не захотів відкривати двері, після чого вистрілив з рушниці. В результаті пострілу постраждали поліцейський та цивільний.
Фото: спецоперація в Києві (kyiv.npu.gov.ua)
Для затримання стрілка довелося залучати спецназ, оскільки він забарикадувався у квартирі, ба більше влаштував там пожежу.
Безпосередньо під час штурму ніхто не постраждав. Після цього додатковий огляд будівлі провели працівники вибухотехнічної служби.
Нагадаємо, проти "голосіївського стрілка" вже порушили кримінальну справу за фактом замаху на життя поліцейського.
Крім того, в Міністерстві внутрішніх справ розповіли про стан поліцейського, який отримав поранення.