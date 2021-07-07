З'явилися фото та відео спецоперації по затриманню "голосіївського стрілка"

Як відомо, сьогодні патрульні отримали інформації про конфлікт у квартирі та виїхали на місце події. Коли поліцейські прибули на місце, власник квартири не захотів відкривати двері, після чого вистрілив з рушниці. В результаті пострілу постраждали поліцейський та цивільний.

Фото: спецоперація в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Для затримання стрілка довелося залучати спецназ, оскільки він забарикадувався у квартирі, ба більше влаштував там пожежу.

Безпосередньо під час штурму ніхто не постраждав. Після цього додатковий огляд будівлі провели працівники вибухотехнічної служби.