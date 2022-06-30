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Появились фото острова Змеиный после бегства российских войск

Фото: остров Змеиный освобожден от россиян (mapio net)
Автор: Сергей Новиков

Вывод российских войск с острова Змеиный в Черном море подтверждается свежими спутниковыми снимками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В частности, на спутниковых снимках виден дым от горящих автомобилей и зданий в местах в северной части Змеиного. Фото появились после того, как сегодня Россия объявила о выводе гарнизона с острова.

Фото: спутниковые снимки Змеиного (Maxar Technologies)

Напомним, сегодня Министерство обороны России заявило, что гарнизон покинул остров якобы в качестве "жеста доброй воли". Якобы чтобы показать, что российская сторона не мешает ООН по организации гуманитарного коридора для экспорта зерна из Украины.

Но согласно украинской версии, противник эвакуировал остатки гарнизона после очередного удара ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ по его позициям.

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остров ЗмеиныйВойна России против Украины