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Появились фото с места взрыва в Кривом Роге: что произошло

Автор: Анастасия Рокитна

В Кривом Роге на улице Мухина произошел взрыв в многоэтажке. Появились фото с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Первый городской".

В квартире в это время находился 52-летний мужчина с внуками. А в соседней квартире в помощи нуждался 10-летний мальчик.

Ребенок сообщил, что помещение наполнилось дымом, а выйти сам он не смог, поэтому спасатели открыли входные двери, надели на него дыхательную маску и вывели на свежий воздух. Пострадавший мужчина из первой квартиры также надышался дыма, но от госпитализации отказался.

Что именно взорвалось в квартире, пока не известно.

Фото: в Кривом Роге прогремел взрыв (фото one.kr.ua)

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ВзрывКривой Рог