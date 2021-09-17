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З'явились фото з місця вибуху в Кривому Розі: що сталось

Автор: Анастасія Рокитна

У Кривому Розі на вулиці Мухіна стався вибух у багатоповерхівці. З'явились фото з місця події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Перший міський".

У квартирі у цей час знаходився 52-річний чоловік з онуками. А в сусідній квартирі допомоги потребував 10-річний хлопчик.

Дитина повідомила, що приміщення наповнилося димом, а вийти самому він не має змоги, тому рятувальники відчинили вхідні двері, наділи на хлопчика дихальну маску та вивели на свіже повітря. Постраждалий чоловік з першої квартири також надихався диму, але від госпіталізації відмовився.

Що саме вибухнуло в квартирі, поки не відомо.

Фото: у Кривому Розі прогримів вибух (one.kr.ua)

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ВибухКривий Ріг